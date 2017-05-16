Дмитрий Чернышенко: "В плей-офф не удалось достичь прошлогодних показателей телерейтинга"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги заседания правления лиги, отметив, что главный вопрос касался основных направлений стратегии развитии КХЛ на следующие семь сезонов. Руководитель отметил, что телевизионные рейтинги минувшего Кубка Гагарина не смогли достичь отметки сезона-2015/16.

– Мы подвели итоги девятого сезона. В этом году в регулярном чемпионате телерейтинг соответствует прошлому сезону, а в плей-офф этого достичь не удалось. Думаю, в следующем году телевизионный рост продолжится, – рассказал Чернышенко. – Сегодня мы рассматривали четыре вопроса. Главный касался основных направлений стратегии развитии КХЛ на следующие семь сезонов. Мы говорили о возможном составе участников следующего сезона, о проекте календаря, который в этом олимпийском году насыщенный. У нас тридцать три дня различных брейков: предолимпийский, перед чемпионатом мира и этапами евротура. Мы понимаем, что во главе пирамиды стоят успехи сборной, поэтому следующий сезон будет концентрированным. Большая нагрузка будет на плей-ооф, возможны спаренные дни.

Обсуждали и изменения в регламенте. Эта работа длится весь сезон. Их сотни на рассмотрении, но принимаются значительно меньше. С каждым годом количество изменений сокращается. Предстоит выполнять предписания, обозначенные в законе о спорте, поэтому в следующем году будут более серьезные изменения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)