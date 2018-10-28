Дмитрий Чернышенко: "Расскажем Никите Гусеву, какие усилия предпринимаем для продвижения КХЛ"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о маркетинговой активности лиги и матчах против клубов НХЛ.

– Вице-президент КХЛ Кобылянский на брифинге в Цюрихе заявил о варианте деления в будущем КХЛ на три дивизион – Тихоокеанский, Центральный и Западноевропейский.

– В качестве одного из сценариев такой вариант присутствует. Возможно, он будет разумным с точки зрения оптимизации логистики. Но будущее может быть и другим.

– В пятницу президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил о желании сыграть с клубом НХЛ.

– Мы давно к этой идее относимся хорошо. Проблема заключается в том, как состыковать наши лиги, чтобы нам было удобно.

– Это не финансовый вопрос?

– Абсолютно нет. Чисто календарный. Увидеть такой матч хотят все, в том числа и их телевизионные вещатели, NBC. Наши – тоже. Это будут интересные встречи, которые могут войти в историю. Надо только утрясти календарные дела, в том числе и с Международной федерацией.

– Никита Гусев говорил, что не чувствует, как СКА продвигает КХЛ матчами в Европе. Президент ЦСКА Игорь Есмантович утверждал, что главное – не зрелище, а результат на табло. Вас не беспокоят такие взгляды?

– Игрокам очень сложно следить за внешними проявлениями активности лиги. Мы специально Гусеву расскажем, какие усилия предпринимает КХЛ для собственного продвижения. Игорь Есмантович наоборот говорит, что это очень правильно и здорово. Такие матчи продвигают лигу как продукт, и ЦСКА в пятницу зажигал так, что вся Европа вздрогнула и еще больше задумалась о том, какая разница в уровне хоккея у некоторых команд по сравнению с топовыми клубами КХЛ.

– Не отпугнет ли такой результат клубы из Европы, раздумывающих о возможности в обозримом будущем вступить в КХЛ?

– Не все зависит только от денег. Вы это прекрасно знаете. Также как и то, что лига предпринимает все усилия для того, чтобы максимально выровнять возможности клубов. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела после введения жесткого потолка зарплат. Уже сейчас мы видим, что со старта чемпионата появилась новая интрига. Посещаемость, несмотря на первоначальную критику, уже вторая за историю нашей лиги. Это говорит о том, что шаги, предпринимаемые нашей лигой, правильные, и КХЛ находится на верном пути. (Михаил Зислис)