Дмитрий Чернышенко: "Официально "Авангард" по поводу Ягра не обращался"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко пояснил, что официального обращения со стороны "Авангарда" по поводу возможности заявить Яромира Ягра на один матч и дать ему возможность завершить карьеру в КХЛ не поступало.

– Официального обращения со стороны "Авангарда" о разрешении Ягру сыграть в прощальном матче в КХЛ не поступало, – сказал Чернышенко. (Михаил ЗИСЛИС)

Напомним, ранее президент омичей Максим Сушинский рассказал, что клуб собирался подписать чешского форварда на один матч следующего сезона, чтобы тот завершил карьеру в сибирском клубе. Однако КХЛ ввела новое положение, запретив подписывать игроков на один матч.