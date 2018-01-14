Дивизион Тарасова по буллитам победил дивизион Харламова в Матче звезд КХЛ

Команда дивизиона Тарасова по буллитам одержала победу над дивизионом Харламова со счетом 4:3 в матче полуфинала Матча звезд КХЛ в Астане. В составе победителей дубль оформил Брэндон Козун, еще одна шайба на счету Никиты Нестерова. В составе команды дивизиона Харламова дубль на счету Владимира Ткачева, еще один раз голом отметился Сергей Мозякин. Решающий буллит исполнил Дмитрий Кагарлицкий.

Во втором полуфинале сыграют команды дивизиона Чернышева и дивизиона Боброва.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Козун – 1, 1:57 – 0:1. Ткачев – 1 (Щехура), 7:59 – 1:1. Мозякин – 1 (Варфоломеев, Трямкин), 9:59 – 2:1. Нестеров – 1 (Кагарлицкий, Козун), 14:26 – 2:2. Ткачев – 2 (Секстон, Геноуэй), 17:10 – 3:2. Козун – 2 (Кагарлицкий, Капризов), 19:43 – 3:3.

Победный буллит: Кагарлицкий.

Вратари: Гарипов – Сорокин (18:35 – 19:43).

Броски: 22 (12+10) – 18 (7+11).

Судьи: Гусев, Кулаков.

14 января. Астана. "Барыс-Арена".