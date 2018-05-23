Директор "Северстали": "Мы обязательно будем улучшать все критерии рейтинга"

Директор "Северстали" Алексей Кознев прокомментировал положение команды в рейтинге КХЛ по итогам сезона-2017/18. Череповчане занимают предпоследнее, 25-е место, из 27 в лиге. Располагающиеся на 26-й и 27-й строчках "Лада" и "Югра" уже исключены из числа участников турнира.

Рейтинг клубов КХЛ-2017/18: СКА и ЦСКА - лидеры, "Адмирал" и "Северсталь" - аутсайдеры

– Лига придерживается стратегии, обозначенной правлением и советом директоров, – цитирует пресс-служба КХЛ Кознева. – Потолок зарплат, система рейтингования, – все это применяется для улучшения ситуации, для повышения коммерческих доходов клубов. Кроме того, мы подвели сегодня итоги сезона и поздравили команду "Ак Барс" с чемпионством, нам рассказали о проекте календаря. Рады, что пожелания "Северстали" учтены.

Да, на сегодняшний день наш клуб в нижней части рейтинга. Но мы продолжаем работать, причем не только по части спортивных результатов, хотя этот сезон был для нас успешным, попали в плей-офф. Мы обязательно будем развивать все те критерии, которые указаны в рейтинге, смотреть, где можем добавить: это и ТВ-индекс, и посещаемость. "Северстали" есть, куда расти, куда развиваться.