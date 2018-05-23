Рейтинг клубов КХЛ-2017/18: СКА и ЦСКА - лидеры, "Адмирал" и "Северсталь" - аутсайдеры

КХЛ представила рейтинг клубов на основе показателей сезона-2017/18.
Первые две строчки заняли СКА и ЦСКА. Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший прогресс - у "Трактора" (с 14 места на 10-е), "Спартака" (с 23-го на 17-е) и "Амура" (с 25-го на 19-е). Клубы показали рост за счёт улучшения спортивных показателей.
Снижение в рейтинге - у 15 клубов из 27. Наибольшее – у рижского "Динамо" (с 18 на 23 место), "Адмирал" и "Торпедо" потеряли по 4 и 3 позиции соответственно (спортивные достижения). У "Адмирала", "Слована" и "Торпедо" на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.
"Лада" и "Югра", занявшие два последних места, уже исключены из КХЛ. Из оставшихся участников турнира худшие показатели - у "Адмирала" и "Северстали".
Лига представила участникам совещания рейтинг клубов, составленный на основе показателей сезона 2017/2018. pic.twitter.com/5VFwxE5ssr– КХЛ (@khl) 23 мая 2018 г.
- Динамо Рига
- Трактор
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Югра
- Амур
- Северсталь (Хоккей)
- Лада (Хоккей)
- Адмирал
val7174
да пусть останутся в КХЛ: Москва, Питер, Сочи, Крым; а мы, остальные, как-нибудь проживем
19:56