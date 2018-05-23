18:15 | Хоккей — КХЛ

Рейтинг клубов КХЛ-2017/18: СКА и ЦСКА - лидеры, "Адмирал" и "Северсталь" - аутсайдеры

КХЛ: рейтинг клубов-2017/18. Фото photo.khl.ru
КХЛ: рейтинг клубов-2017/18. Фото photo.khl.ru
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КХЛ представила рейтинг клубов на основе показателей сезона-2017/18.

Первые две строчки заняли СКА и ЦСКА. Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший прогресс - у "Трактора" (с 14 места на 10-е), "Спартака" (с 23-го на 17-е) и "Амура" (с 25-го на 19-е). Клубы показали рост за счёт улучшения спортивных показателей.

Снижение в рейтинге - у 15 клубов из 27. Наибольшее – у рижского "Динамо" (с 18 на 23 место), "Адмирал" и "Торпедо" потеряли по 4 и 3 позиции соответственно (спортивные достижения). У "Адмирала", "Слована" и "Торпедо" на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.

"Лада" и "Югра", занявшие два последних места, уже исключены из КХЛ. Из оставшихся участников турнира худшие показатели - у "Адмирала" и "Северстали".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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val7174

да пусть останутся в КХЛ: Москва, Питер, Сочи, Крым; а мы, остальные, как-нибудь проживем

19:56

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