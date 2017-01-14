"Динамо" в Москве разгромило "Ладу"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило "Ладу". Для бело-голубых это шестая победа подряд. В составе "Динамо" 3 (1+2) очка набрал защитник Юусо Хиетанен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Лада" (Тольятти) – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Голы: Карсумс – 11 (Хиетанен), 4:48 – 1:0. Кутейкин – 5 (Кокарев, Подшендялов), 17:39 – 2:0. Карпов – 11 (бол., Никулин, Хиетанен), 46:15 – 3:0. Чебыкин – 1 (Брюквин), 51:54 – 4:0. Хиетанен – 9 (Цветков, Кокарев), 59:58 – 5:0.

Вратари: Еременко – Ежов.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 34 (14+6+14) – 17 (8+4+5).

Судьи: Зибинин, Комаров.

14 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".