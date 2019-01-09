"Динамо" сыграет с "Адмиралом" в Балашихе

Московское "Динамо" проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" 2 февраля в Балашихе. Об этом сообщил заместитель генерального директора клуба Анатолий Харчук.

- Матч против "Адмирала" 2 февраля пройдет в Балашихе. Достигнута договоренность с ареной и хоккейным клубом "Авангард", по всем вопросам нам пошли навстречу. По второму варианту, который мы рассматривали - арене в "Парке легенд", все получается слишком сложно, потому что вечером в этот день играет "Спартак", - цитируют Харчука "РИА Новости". - Специалисты по маркетингу нашего клуба сейчас прорабатывают вопрос по размещению на матче обладателей абонементов. Волноваться болельщикам "Динамо" не стоит, для обладателей абонементов будут выбраны лучшие места.

"Динамо" не сможет сыграть 2 февраля на новой арене в Петровском парке из-за проведения на ней концерта.

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