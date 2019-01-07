Денисенко после МЧМ присоединится к "Локомотиву" и может сыграть со СКА

Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира Григорий Денисенко после возвращения в Россию отправится в расположение "Локомотива", а не "Лады", информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ярославского клуба.

18-летний Денисенко на МЧМ набрал 9 (4+5) очков и вошел в символическую сборную.

"Денисенко, как и все ярославские воспитанники, после возвращения в Россию присоединится к "Локомотиву". Их участие в игре против ЦСКА во вторник исключено, возможно, ребята выйдут на лед в игре против СКА в четверг", – отмечается в сообщении.

Денисенко не играл за "Локомотив" с 14 ноября. Последние несколько недель до начала подготовки молодежной сборной России к чемпионату мира Денисенко играл за клуб ВХЛ "Лада" (партнер "Локомотива").

В ВХЛ хоккеист успел провести 6 матчей и набрать два очка (гол и передача), в КХЛ в текущем сезоне форвард отметился тремя голами в 15 матчах.