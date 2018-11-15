14:28 | Хоккей — КХЛ

Денисенко дисквалифицирован на один матч

Обсудить
0

Нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко дисквалифицирован на один матч после игры регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи".

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ. Помимо дисквалификации игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Напомним, что "Сочи" выиграл у "Локомотива" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинский клуб набрал 29 очков и идет шестым в Западной конференции. У железнодорожников 37 очков и четвертое место.

Все о КХЛ – здесь

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/11/15/416657.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...