Нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко дисквалифицирован на один матч после игры регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи".

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ. Помимо дисквалификации игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Напомним, что "Сочи" выиграл у "Локомотива" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинский клуб набрал 29 очков и идет шестым в Западной конференции. У железнодорожников 37 очков и четвертое место.

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