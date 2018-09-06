Денис Баранцев: "В нападении играть не хочу, защитником быть проще"

Защитник "Торпедо" Денис Баранцев после победы над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (3:2) отметил, что у команды не получается с первых минут играть так, как нужно для победы. Также он считает, что быть защитником проще, чем нападающим.

– Смогли дотерпеть и дожать соперника, – цитирует "РИА Новости" Баранцева. – Почему-то не получается с первых минут играть так, как надо. Как будто команда просыпается только при счете 0:2. Думаю, что поработаем над ошибками и сможем все исправить. Хорошо, что в итоге опять смогли добиться победы.

Приятно, что удалось оказаться в нужное время в нужном месте и реализовать свой шанс. Играет вся пятерка, а дальше уже действуем по обстоятельствам, пас отдают тому, кто находится в более выгодной позиции. А в нападении играть не хочу, по мне защитником быть проще.