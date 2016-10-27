Дарзиньш выбыл на неделю. Калныньш не поможет рижанам в матче против "Витязя"

Голкипер рижского "Динамо" Янис Калныньш и нападающий Лаурис Дарзиньш во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против московских одноклубников (1:2) получили повреждения, сообщает пресс-служба клуба. В связи с этим игроки не смогут помочь команде в предстоящей встрече против "Витязя".

"Дарзиньш, в активе которого 9 (4 гола + 5 передач) очков в 22 матчах нынешнего сезона, получил рецидив старой травмы в матче с московским "Динамо" (1:2) в среду и пропустит минимум неделю. Калныньш, проведший 7 матчей в текущем розыгрыше КХЛ, также получил небольшое повреждение и точно пропустит выездную встречу с "Витязем" 28 октября", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте рижского клуба.

На замену Калныньшу команда вызвала голкипера Густавса Григалса, выступающего за молодежную команду.