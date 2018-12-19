Данис Зарипов: "Мозякин всегда чем-то недоволен. 38-й год человеку"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после домашнего поражения в рамках регулярного чемпионата от "Металлурга"​ (3:4 Б) в серии буллитов отметил, что его команда обязана была доводить матч до победы.

– С нашей стороны ничего не было в третьем периоде. Отдали игру, все происходило в нашей зоне. Не знаю что случилось, на усталость сваливать нет смысла. Просто некоторые ребята задрожали. Все знают, как Мозякин бросает с этих точек. Глупая ошибка, позволили бросить, добивание – гол. Это была наша игра и мы были обязаны доводить ее до победы. Но это матч регулярного чемпионата. Может быть даже и полезно, что проиграли. Проиграли тоже лидеру. Это только середина сезона и еще достаточно времени, чтобы подвести себя к главному – к плей-офф, – сказал Зарипов.

– Чем был недоволен Мозякин в моменте с вашим голом?

– Он всегда недоволен. С ним такое бывает. 38-й год человеку, а все ворчит. (Артур Еникеев)

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