Дамир Рахимуллин: "Черная полоса бывает и взлетной"

Нападающий "Лады" Дамир Рахимуллин после поражения от "Ак Барса" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что впервые сталкивается с такой длительной серии поражений. Тольяттинская команда проиграла в девятой встрече подряд.

- Перед игрой смотрели видео с раскатами "Ак Барса", разбирали игру соперника в большинстве и меньшинстве, - приводит официальный сайт "Лады" слова Рахимуллина. - Для меня главное было сыграть от обороны, без ошибок действовать, по возможности создавать моменты в нападении. Уровень игры в КХЛ гораздо выше МХЛ, поэтому не получается действовать так, как в играх за "Ладью", чаще бросать, идти на добивание. Ну и не хватает уверенности в некоторых ситуациях.

- Что случилось в эпизоде с дракой с Лукояновым?

- В моменте с Лукояновым просто по хоккейному "закусились", сбросили краги. Может быть, таких эмоциональных моментов иногда и не хватает команде для исправления ситуации. С такой длительной серией поражений никогда не сталкивался, но надо продолжать работать и победы придут. Черная полоса бывает и взлетной.