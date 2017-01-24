23:27 24 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Даллмэн превзошел рубеж в 300 очков за "Барыс" и провел 500-й матч в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (4:3 ОТ) защитник "Барыса" Кевин Даллмэн провел свой 500-й матч в лиге. Помимо этой знаменательной для игрока цифры, 35-летний канадец отдал две голевые передачи, благодаря чему превзошел отметку в 300 очков за казахстанский клуб в КХЛ, заработав 301 балл. 

Помимо "Барыса", хоккеист играл за СКА с 2012 по 2014 год. Всего в КХЛ на его счету 370 (129+241) очков в 500 встречах. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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Материалы REN-TV

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