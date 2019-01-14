ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на оставшихся в текущем сезоне матчах регулярного чемпионата КХЛ, информирует пресс-служба клуба. Это решение было принято в связи с продолжающимися нарушениями правил поведения болельщиков в спортсооружениях на выездных играх команды.

- Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет. Просим вас с пониманием отнестись к данному решению, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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