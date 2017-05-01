ЦСКА потратил на новичков около двух миллиардов рублей

Сегодня ЦСКА заключил трехлетние контракты с четырьмя нападающими – Антоном Бурдасовым, Максимом Шалуновым, Сергеем Шумаковым и Константином Окуловым. Бурдасов был обменян из "Авангарда" на форвардов Семена Кошелева и Дмитрия Кугрышева, остальные трое – на денежную компенсацию в размере 425 миллионов рублей.

"СЭ" стали известны подробности контрактов новичков ЦСКА. Так, Бурдасов и Шалунов будут получать в московском клубе по 150 млн. рублей за сезон, но у экс-форварда ЦСКА предусмотрены дополнительные бонусы в размере 70 млн. рублей. Больше 100 млн. рублей в год будет зарабатывать и Сергей Шумаков. А вот Константин Окулов подписал контракт на более скромных условиях. За первый сезон в ЦСКА он получит 50, за второй – 60, а за третий – 70 миллионов рублей в год. При этом у 22-летнего форварда двустороннее соглашение, и в случае перевода в фарм-клуб (при условии, что он вообще не сыграет в КХЛ) его зарплата в первые два сезона понизится до 20 и 30 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что также ЦСКА сегодня объявил о подписании контракта с защитником "Локомотива" Михаилом Пашниным и обмене нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова. За лучшего снайпера молодежного чемпионата мира уфимский клуб получил компенсацию в размере 80 миллионов рублей. Таким образом, общие затраты ЦСКА на новичков в первый день трансферного окна составили чуть менее двух миллиардов рублей.(Алексей ШЕВЧЕНКО)