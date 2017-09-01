ЦСКА одержал четвертую победу подряд, обыграв "Авангард"

В матче регулярного чемпионат КХЛ ЦСКА одержал победу над "Авангардом" – 3:0.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Кирилл Капризов, Роман Любимов и Джефф Плэтт, который поразил пустые ворота. Отметим, что данная победа стала для армейцев четвертой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Авангард" (Омск) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Капризов – 2 (Киселевич, Шумаков), 1:43 – 1:0. Любимов – 1 (Бурдасов), 52:21 – 2:0. Плэтт – 1 (п.в., Григоренко, Скотт), 59:21 – 3:0.

Вратари: Сорокин – Фурх (58:14 – 59:21).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 21 (10+2+9) – 27 (7+13+7).

Судьи: Гусев, Ержабек.

1 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.