ЦСКА одержал четвертую победу подряд, обыграв "Авангард"

В матче регулярного чемпионат КХЛ ЦСКА одержал победу над "Авангардом" – 3:0.
В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Кирилл Капризов, Роман Любимов и Джефф Плэтт, который поразил пустые ворота. Отметим, что данная победа стала для армейцев четвертой подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – "Авангард" (Омск) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Капризов – 2 (Киселевич, Шумаков), 1:43 – 1:0. Любимов – 1 (Бурдасов), 52:21 – 2:0. Плэтт – 1 (п.в., Григоренко, Скотт), 59:21 – 3:0.
Вратари: Сорокин – Фурх (58:14 – 59:21).
Штраф: 4 – 2.
Броски: 21 (10+2+9) – 27 (7+13+7).
Судьи: Гусев, Ержабек.
1 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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