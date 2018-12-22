ЦСКА обыграл СКА при 67 тысячах зрителей

ЦСКА взял верх над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Игра прошла на футбольной "Газпром Арене". Гости открыли счет в первом периоде, еще две шайбы забросили во втором. Петербуржский клуб отыграл один гол в концовке встречи, а на последней минуте ЦСКА установил окончательный счет встречи. Матч посетили 67770 зрителей - это рекорд посещаемости лиги.

Перед матчем состоялся концерт Григория Лепса, всего мероприятие в Петербурге, с учетом концерта Лепса и активностей вокруг стадиона, посетили 80720 зрителей.

ЦСКА прервал серию из двух поражений и в Западной конференции оторвался от СКА на 7 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Вей - 9 (Окулов), 13:00 - 0:1. Карнаухов - 2 (Светлаков), 23:19 - 0:2. Капризов - 16 (Вей, Григоренко), 29:32 - 0:3. Гусев - 11 (бол., Прохоркин), 57:43 - 1:3. Хансен - 4 (п.в.), 59:32 - 1:4.

Вратари: Хелльберг (58:04 - 59:32) - Сорокин.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 19 (4+9+6) - 21 (4+10+7).

Судьи: Белов, Раводин.

22 декабря. Санкт-Петербург. "Газпром Арена".

Трансляция матча СКА - ЦСКА