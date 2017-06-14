ЦСКА обменял Огурцова в "Нефтехимик" на денежную компенсацию

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил об обмене с ЦСКА. Из армейского клуба в Нижнекамск перешел защитник Дмитрий Огурцов, в обмен на денежную компенсацию.

Отметим, что 22-летний хоккеист на протяжении двух последних сезонов выступал за "Нефтехимик", в минувшем чемпионате он провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (5+4) очков. Всего в лиге на его счету 160 матчей за такие команды, как ЦСКА, "Нефтехимик" и "Лада" и 23 (10+13) очка.