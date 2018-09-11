ЦСКА дома уступил "Локомотиву"

ЦСКА уступил "Локомотиву" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственный гол у армейцев в активе Кирилла Капризова.

У "Локомотива" отличились Александр Елесин, Якуб Накладал и Брэндон Козун. "Локо" с восемью очками занимает второе место в Западной конференции. У ЦСКА шесть очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Елесин - 2 (Контиола, Локтионов), 13:48 - 0:1. Накладал - 2, 25:09 - 0:2. Козун - 2 (бол., Апальков, Контиола), 27:35 - 0:3. Капризов - 3 (Григоренко, Пашнин), 44:57 - 1:3.

Вратари: Юханссон (Сорокин, 27:35, 59:17) - Салак.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 38 (20+7+11) - 29 (7+15+7).

Судьи: Акузовский, Беляев.

11 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".

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