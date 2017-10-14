Как стало известно "СЭ", защитник СКА Максим Чудинов может перейти в "Авангард". В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 матчей со средним игровым временем в 14 минут, отметившись 2 передачами при показателе полезности "+4".

В последних двух играх Чудинов не попадал в состав СКА. Он провел всего одну игру в победном для армейцев плей-офф-2017 после того, как получил травму в ходе регулярного чемпионата-2016/17.

В активе Чудинова золото чемпионата мира-2014 в составе сборной России. Ранее СКА расстался с Александром Дергачевым, обменяв того в "Спартак".