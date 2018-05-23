Чемпионат КХЛ начнется 1 сентября, команды проведут 62 матча

11-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19 начнется 1 сентября.

В нем 25 команд, поделенные на две конференции ("Запад" и "Восток") и четыре дивизиона, проведут по 62 игры. 48 игр пройдут по принципу "каждый с каждым", еще 10 игр каждый участник сыграет дополнительно с командами своей конференции и 4 – с принципиальными соперниками из своего дивизиона.

Завершится регулярка 22 февраля.

Второй этап чемпионата – его кубковая стадия, начнется 25 февраля. Седьмой матч финала Кубка Гагарина (если потребуется) запланирован на 25 апреля.

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