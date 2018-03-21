Бывший директор "Адмирала" помещен под домашний арест

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева сообщила о решении поместить под домашний арест на два месяца бывшего директора "Адмирала" Илью Спокойнова. Бывший функционер, который обвиняется по двум эпизодам, предусмотренным статьей "Организация мошенничества", освобожден из-под стражи.

"Суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении меры срока содержания под стражей и избрал в отношении Спокойнова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 20 мая 2018 года включительно", – приводит "Р-Спорт" слова Ковалевой.

По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов организовал хищение бюджетных средств, которые должны были направить на покупку оборудования для универсальных спортивных площадок краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы. Деньги были выделены в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы".

В СУ СК считают, что часть денег в размере около 62,5 миллиона рублей была похищена Спокойновым и его сообщниками.