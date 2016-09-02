Буллит Кивисте принес "Автомобилисту" победу над "Салаватом"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" в серии буллитов одержал победу над "Салаватом Юлаевым" - 4:3. Шайбу, которая стала победной для екатеринбуржцев, забросил Томми Кивисте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Торченюк - 3 (бол., Голышев, Гареев), 1:41 - 1:0. Мих. Воробьев - 1 (Лазарев, Капризов), 7:06 - 1:1. Гареев - 1 (Голышев), 14:49 - 2:1. Хартикайнен - 2 (бол., Энгквист, Леписто), 22:44 - 2:2. Торченюк - 4 (Тимашов, Голышев), 26:06 - 3:2. Григоренко - 2 (Арзамасцев), 27:28 - 3:3.

Победный буллит: Кивисте.

Вратари: Сохатский - Сведберг.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 25 (10+5+10+0) - 36 (9+15+7+5).

Судьи: Васильев, Кислов.

2 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".