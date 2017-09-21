Будущее Ягра определится 5 октября

Нападающий Яромир Ягр определится со своим будущим 5 октября, заявил агент хоккеиста Ярослав Зидек. В прошлом сезоне 45-летний хоккеист выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Этим летом контракт игрока истек.

– Будущее Ягра станет известно 5 октября, – цитирует ТАСС Зидека. – Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Ягра является "Нефтехимик". Директор российского клуба Раил Якупов отмечал, что нижнекамцы уже отправили игроку свое предложение.