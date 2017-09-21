Будущее Ягра определится 5 октября

Нападающий Яромир Ягр определится со своим будущим 5 октября, заявил агент хоккеиста Ярослав Зидек. В прошлом сезоне 45-летний хоккеист выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Этим летом контракт игрока истек.
– Будущее Ягра станет известно 5 октября, – цитирует ТАСС Зидека. – Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Ягра является "Нефтехимик". Директор российского клуба Раил Якупов отмечал, что нижнекамцы уже отправили игроку свое предложение.
DRW
Джей Джей, давай в Детройт! :)))
17:22