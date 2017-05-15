Бойд, Боченски и Доус близки к уходу из "Барыса"

Как стало известно "СЭ", "Барыс" в предстоящем сезоне, скорее всего, останется без своих североамериканских лидеров - Дастина Бойда, Брэндона Боченски и Найджела Доуса. Первые двое являются свободными агентами и имеют несколько выгодных предложений от ведущих клубов Западной и Восточной конференций. Ситуация осложняется тем, что неделю назад в "Барысе" полностью сменилось руководство, а главным тренером был назначен Евгений Корешков. Новым президентом стал Аскар Шопобаев, ранее без особого успеха работавший в ХК "Алматы", выступающем в чемпионате Казахстана. Два года назад после его ухода клуб пережил процедуру банкротства.

Переговоры с лидерами "Барыса" пока завершились полной неудачей. Бойда и Боченски предложенные условия категорически не устраивают, и оба склоняются к тому, чтобы покинуть Астану. То же самое касается и Доуса. У него есть на руках действующий контракт, однако игрок уже дал понять, что в случае ухода своих партнеров по одной из лучших троек в истории КХЛ не захочет оставаться в команде.

Очень велика вероятность, что со следующего сезона игроки с казахстанским или белорусским гражданством в КХЛ больше не будут считаться легионерами. Менее недели назад Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Североамериканская тройка заиграна за сборную Казахстана, принимала участие в чемпионатах мира и олимпийской квалификации, поэтому подпадает под вышеупомянутую категорию. Данное обстоятельство делает шансы на то, что Бойд, Боченски и Доус продолжат карьеру в "Барысе", совсем небольшими. Все трое, таким образом, станут одним из лучших вариантов, доступных на трансферном рынке. (Михаил ЗИСЛИС)