23:03 21 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Богдан Киселевич: "Я не знаю, кто спровоцировал потасовки. Во время второй я водичку пил"

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Защитник ЦСКА Богдан Киселевич после победы над "Йокеритом" (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что спокойно относится к своему первому дубль в КХЛ. По его словам, он не знает, кто спровоцировал драку в конце встречи, передает из ЛД ЦСКА корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мой первый дубль в КХЛ? Ну как, у нас на каждую игру особый настрой, – отметил Киселевич. – Регулярку мы забыли уже. Хорошо ребята выводили меня на ударные позиции. Сегодня вот честь выпала мне забивать. В следующей игре кто-то другой будет этими делами заниматься.

Я не знаю, кто спровоцировал потасовки. Во время второй я водичку пил. А первая – был на льду, в пылу борьбу агрессия просто началась. Не знаю, что финны хотели этим сделать. Потому что мне хватает мыслей о своей команде. Если хотели вывести нас из себя – у них это не получилось. Мы знаем, что "Йокерит" очень серьезная команда. И вполне к этому готовы.

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