Боб Хартли: "Все ждали нашего матча со СКА. Это большая победа "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над СКА (3:2 Б).

- Очень доволен результатом. Сложный получился матч. Как и ожидалось, СКА начал мощно. Но мы слишком много позволяли армейцам, отдали им инициативу. Хорошо, что Бобков сделал несколько важных сэйвов. А затем уже мы перегруппировались и во втором и третьем периодах сыграли значительно лучше, лучше двигались.

В игре "5 на 5" у обеих команд было не слишком-то много моментов. И они, и мы боролись за каждый сантиметр льда. У них крупная команда, они очень мастеровиты, так что мы просто сражались с ними. Когда сравняли счет, я понял, что можем попытаться победить. И добились своего в серии послематчевых бросков. Это большая наша победа.

- Известно, что президент "Авангарда" не чужой питерскому хоккею человек. Какие-то дополнительные бонусы за победу над его родной командой обещались ли?

- Нет. Понятно, что это важная и большая победа для Максима Сушинского, для Сергея Широкова, но все-таки это лишь один из 62 матчей регулярки. Хотя нельзя не признать, что многие болельщики ждали этой встречи. Потому что СКА очень силен. А мы хорошо начали сезон. Поэтому все ждали этого противостояния. И, по-моему, никто не ушел с арены разочарованным.

- Какова история шапки, которую вы вручаете лучшему игроку в раздевалке?

- Сегодня ее получил Бобков. Когда я тренировал "Атланту", Илья Ковальчук подарил мне такую вот ушанку. И когда я возглавил в "Авангард", вспомнил, что это русский символ. И вещь, полезная в Сибири, где бывает очень холодно. (Игорь Еронко)

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