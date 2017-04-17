14:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Билялетдинов подпишет новый контракт с "Ак Барсом"

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Как стало известно "СЭ", главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт. Руководство казанской команды отказалось от идеи приглашения другого специалиста и приняло решение оставить 62-летнего специалиста на посту наставника "барсов".

В полуфинале Кубка Гагарина казанская команда уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4 . В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Билялетдинов тренировал "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, выиграв два Кубка Гагарина (2009 и 2010), и вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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karlikf1

А я надеялся, что он уйдёт. Может посреди сезона уберут? Дай бог, дай бог ...

15:34

ЮКИ

глуши мотор...хана АБ!полный,можно сказать,пипец!

14:51

Thomas_Boy

Извините, казанцы, но я ржу.

14:46

Black_Knight

Возможно татарским властям (или кто там деньги выделяет) интересно то унылое гумно, что показывает АБ Билялетдинова. Хозяин - барин ))))

14:43

regjy

мда! рано радовались!

14:39

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