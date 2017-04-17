Билялетдинов подпишет новый контракт с "Ак Барсом"

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в клубе и в ближайшее время подпишет новый контракт. Руководство казанской команды отказалось от идеи приглашения другого специалиста и приняло решение оставить 62-летнего специалиста на посту наставника "барсов".
В полуфинале Кубка Гагарина казанская команда уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4 . В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Билялетдинов тренировал "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, выиграв два Кубка Гагарина (2009 и 2010), и вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России.
karlikf1
А я надеялся, что он уйдёт. Может посреди сезона уберут? Дай бог, дай бог ...
15:34
ЮКИ
глуши мотор...хана АБ!полный,можно сказать,пипец!
14:51
Thomas_Boy
Извините, казанцы, но я ржу.
14:46
Black_Knight
Возможно татарским властям (или кто там деньги выделяет) интересно то унылое гумно, что показывает АБ Билялетдинова. Хозяин - барин ))))
14:43
regjy
мда! рано радовались!
14:39