Бен Максвелл: "Меня не волнует, что "Спартак" играет на арене, носящей название ЦСКА

Нападающий "Спартака" стал автором двух шайб в первом матче своей команды в сезоне с хабаровским "Амуром" (6:3).

- Игра получилась неровной, местами команды действовали небрежно, что можно объяснить началом сезона, - отметил Максвелл. – Но и сегодня у нас многое получалось. Например, нам удался старт матча. Зрителям всегда нравится, когда забрасывают столько шайб. Но в следующих встречах нам надо действовать иначе, чтобы пропускать меньше.

- Вас порадовало, что, несмотря на футбольный матч "Спартака" в Санкт-Петербурге, на трибунах было почти восемь тысяч зрителей?

- Хотелось бы видеть полный дворец на каждой встрече. Похоже, людям нравится, как играет наша команда. Постараемся со своей стороны выкладываться в каждом матче на протяжении всего сезона.

- Вы в курсе ситуации, связанной с тем, что "Спартак" играет на арене, носящей название самого принципиального соперника?

- К счастью, я ничего не знаю, этот вопрос, по правде говоря, меня не волнует. (Михаил ЗИСЛИС)

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