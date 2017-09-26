Бен Максвелл: "Для "Спартака" было очень важно выиграть дома три из трех"

Нападающий "Спартака" Бен Максвелл после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (4:1) в интервью "СЭ" подчеркнул, что сегодняшняя победа придаст уверенности команде. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

- Важно было сегодня победить, как и в двух предыдущих домашних матчах - сказал Максвелл. - Мы здорово играли на выезде, но очки уплывали от нас. Для уверенности и команды очень важно было выиграть дома три из трех. Парни много забили, и многие почувствовали себя лучше.

- Сегодня вы забросили важнейшую шайбу, и могли сделать дубль во втором периоде. После удалений соперника и травмы Лещенко игра изменилась?

- Да. Здорово, что Райан Стоа сразу же подскочил и заступился за Славу Лещенко. Слава важен для команды, и мы не будем спокойно смотреть, как его травмируют.

- Вам предстоит тяжелый выезд. Что придумаете против сверхрезультативной атаки "Йокерита"?

- У них классный подбор исполнителей, которым всегда трудно противостоять. Но в Хельсинки будет новая игра, и мы докажем, что усвоили урок прошлых поражений. Если сыграем так же энергично, как в этой серии, можем не волноваться насчет сюрпризов от соперника.

- Артем Воронин справился с обязанностями капитана сегодня?

- Тяжело терять такую глыбу как Дмитрий Калинин, он слишком важен для нас. Но Артем серьезно взялся за дело и действовал жестко вместе с партнерами по звену сдерживания. Мы можем довериться этим ребятам, когда нас нет на льду. (Евгений БЕЛОУСОВ)