Белов вернулся в состав СКА, Денисенко – в четвертом звене "Локомотива"

Стали известны составы СКА и "Локомотива" на пятый матч 1/2 финала серии плей-офф Западной конференции. Отметим, что в составе армейцев выйдет на лед защитник Антон Белов, пропустивший четыре последних матчах команды в Кубке Гагарина.

У "Локо" в четвертом звене заявлен нападающий Григорий Денисенко, отметившийся силовым приемом на Николае Прохоркине и дракой с Виктором Тихоновым в прошлой игре.