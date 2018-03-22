Белов вернулся в состав СКА, Денисенко – в четвертом звене "Локомотива"

Стали известны составы СКА и "Локомотива" на пятый матч 1/2 финала серии плей-офф Западной конференции. Отметим, что в составе армейцев выйдет на лед защитник Антон Белов, пропустивший четыре последних матчах команды в Кубке Гагарина.
У "Локо" в четвертом звене заявлен нападающий Григорий Денисенко, отметившийся силовым приемом на Николае Прохоркине и дракой с Виктором Тихоновым в прошлой игре.
Пятый матч серии с "Локомотивом".– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 марта 2018 г.
Вперед, наш СКА! #СКАЛОК pic.twitter.com/AC36RjeWAW
Состав "Локомотива" на пятый матч серии полуфинала Западной конференции! pic.twitter.com/0fJiR8dfQS– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 22 марта 2018 г.
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