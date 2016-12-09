"Барыс" в гостях обыграл "Югру"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Югру" со счетом 4:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Барыс" (Астана) - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Доус - 20 (бол., Даллмэн, Сан-Пьер), 3:58 - 0:1. Лапенков - 8 (Н. Хлыстов), 23:46 - 1:1. Бельгибаев - 2 (Пушкарев, Тривино), 43:22 - 1:2. Варфоломеев - 11 (бол., Погоришный, Горбунов), 44:48 - 2:2. Липин - 2 (бол.), 48:11 - 2:3. Доус - 21 (бол., п.в.), 59:37 - 2:4.

Вратари: Шарыченков (59:27 - 59:37) - Карлссон.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 28 (7+11+10) - 32 (10+15+7).

Судьи: Букин, Сергеев.

9 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".