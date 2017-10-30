"Барыс" разгромил "Йокерит", Карлссон отразил 44 броска

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своей площадке "Йокерит" - 4:0. По голу в составе казахстанской команды забили Роман Савченко, Найджел Доус, Талгат Жайлауов и Даррен Дитц.

Голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон в этой встрече отразил 44 броска. Швед провел третий "сухой" поединок в этом сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Савченко - 3 (Сагадеев), 9:25 - 1:0. Доус - 25 (бол., Савченко, Пушкарев), 23:41 - 2:0. Жайлауов - 6, 44:50 - 3:0. Дитц - 7 (п.в.), 59:01 - 4:0.

Вратари: Карлссон - Запольски (50:15 - 52:22, 56:32 - 59:01).

Штраф: 16 - 22.

Броски: 20 (7+5+8) - 44 (8+16+20).

Судьи: Гусев, Наумов.

30 октября. Астана. "Барыс-Арена".