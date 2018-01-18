13:41 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" расторг контракт с лучшим бомбардиром команды

4

"Барыс" расторг контракт с нападающим Линденом Веем по обоюдному согласию сторон. Напомним, что казахстанский клуб не взял канадца на последний выезд команды, а позже и.о. главного тренера Галым Маметбалиев заявил, что Вей больше не вернется в состав "Барыса".

Отметим, что 26-летний форвард является лучшим бомбардиром астанинцев – в 50 матчах он набрал 52 (17+35) очков.

"Отец сговорился с любовницей отравить ее мужа и сжечь мать".
Трагедия канадской звезды КХЛ // Зачем в "Барысе" издеваются над легионерами?

4
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Тропическая гемангиома Мовсисяна

чувак решил, что раз идет по графику Боченски, то заслуживает большей зарплаты))) за что отправился покорять высоты швейцарской лиги ахахаха)))

18:05

scotioti

А что правильного-то?

16:20

Arturo

правильно, только боюсь поздно

15:55

serjio_1704

Все логично)

13:55