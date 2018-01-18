"Барыс" расторг контракт с лучшим бомбардиром команды

"Барыс" расторг контракт с нападающим Линденом Веем по обоюдному согласию сторон. Напомним, что казахстанский клуб не взял канадца на последний выезд команды, а позже и.о. главного тренера Галым Маметбалиев заявил, что Вей больше не вернется в состав "Барыса".

Отметим, что 26-летний форвард является лучшим бомбардиром астанинцев – в 50 матчах он набрал 52 (17+35) очков.

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