Азеведо - лучший нападающий апреля в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков определила лауреатов апреля в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги. Сезон-2017/18 завершился 22 апреля, в финале Кубка Гагарина "Ак Барс" обыграл ЦСКА (4-1 в серии).

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Лучшим нападающим месяца в лиге стал форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо. В восьми играх он набрал 8 (3+5) очков. Также он был стал MVP и лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ. Лауреатом среди защитников стал партнер Азеведо по команде Василий Токранов. В пяти апрельских играх он набрал 4 (1+3) балла за результативность.

Победу в споре вратарей одержал голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. В пяти играх он одержал четыре победы, отразив 97,35 процента бросков при коэффициенте надежности 0,67. Его "сухая" серия насчитывала 170 минут 31 секунду.

Лучшим новичком апреля был признан нападающий "Трактора" Виталий Кравцов. В трех встречах он в среднем проводил на льду по 13 минут и 17 секунд.

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