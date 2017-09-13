"Автомобилист" сыграет со СКА без шестерых хоккеистов основы

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов выставил на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА следующий состав: Сохатский (Дробышевский); Трямкин – Василевский, Мишарин – Егоршев, Тимашов – Чайковский, Щемеров – Мегалинский; Кинг – Паре – Бек, Гареев – Торченюк – Симаков, Чесалин – Пестунов – Рассейкин, Тичар – Попов – Миловзоров.

Таким образом, встречу с армейцами пропустят вратарь Якуб Коварж, защитник Кирилл Лямин и нападающие Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко, Алексей Михнов и Илья Крикунов. Все шестеро являются игроками основного состава "Автомобилиста".

Напомним, главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Северсталью" (7:2) посоветовал соперникам относиться к играм с петербуржцами попроще, поскольку они, выкладываясь с армейцами, легко проигрывают следующие матчи.