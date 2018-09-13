"Автомобилист" победил "Трактор"

"Автомобилист" обыграл "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем в составе екатеринбургского клуба отметился нападающий Дэн Секстон.
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"Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Щехура - 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 6:06 - 1:0. Секстон - 3, 11:58 - 1:1. Голышев - 6 (Тимашов, Белоусов), 19:16 - 1:2. Да Коста - 2 (бол.), 38:27 - 1:3. Секстон - 4 (п.в., Да Коста), 59:27 - 1:4.
Вратари: Судницин (58:52 - 59:27) - Коварж.
Штраф: 14 - 16.
Броски: 28 (9+9+10) - 32 (8+14+10).
Судьи: Гусев, Щенев.
13 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.