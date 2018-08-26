13:24 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" победил "Барыс" на Кубке Республики Башкортостан


"Автомобилист" обыграл "Барыс" (2:0) в матче предсезонного турнира "Кубок Республики Башкортостан". Победу екатеринбуржцам принесли точные броски Вячелсава Литовченко и Степана Хрипунова.

Кубок Республики Башкортостан

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Барыс" (Астана) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Литовченко – 2 (бол., Белоусов, Голышев), 1:17 – 1:0. Хрипунов – 1 (Литовченко, Валитов), 51:43 – 2:0.

Вратари: Коварж – Кудрявцев.

Судьи: Сергеев, Томилов.

26 августа. Уфа. "Уфа Арена".

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ