"Автомобилист" обыграл "Северсталь"

"Автомобилист" в гостях обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2. До этого команда из Череповца одержала 4 победы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Кинг - 3 (Куляш, Паре), 7:48 - 0:1. Миловзоров - 7 (Василевский, Кучерявенко), 16:06 - 0:2. Кинг - 4 (Паре, Паренто), 24:25 - 0:3. Чесалин - 9 (Чайковски), 27:59 - 0:4. Угаров - 2 (Рыбин, Корнеев), 41:50 - 1:4. Вовченко - 8 (Артамкин, Кудако), 46:43 - 2:4. Михнов - 7 (бол., Чайковски, Лямин), 53:40 - 2:5.

Вратари: Магарилов (Артамкин, 16:06) - Коварж.

Штраф: 8 - 6.Броски: 31 (7+9+15) - 35 (8+20+7).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

16 ноября. Череповец. Ледовый дворец.