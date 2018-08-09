"Автомобилист" обыграл рижское "Динамо" и выиграл Кубок губернатора Нижегородской области

"Автомобилист" одержал победу над рижским "Динамо" в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области со счетом 3:2.

Для подопечных Андрея Мартемьянова эта четвертая победа подряд, что позволило досрочно выиграть турнир. Победную шайбу забросил Анатолий Голышев​.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" Р (Рига) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Секстон – 4 (Мамкин, Доус), 10:16 – 1:0. Алишаускас – 1 (М. Редлихс), 27:18 – 1:1. Гареев – 1 (Мамкин, Секстон), 30:17 – 2:1. Кларк – 4 (бол., Виделль), 49:00 – 2:2. Голышев – 1 (бол.), 52:07 – 3:2.

Вратари: Сохатский – Билялов (58:41).

Судьи: Бирин, Кулаков.

9 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".