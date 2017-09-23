"Авангард" разгромил "Локомотив". Мартынов набрал три очка

"Авангард" разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб прервал победную серию из пяти игр кряду.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Егор Мартынов, по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев, Семен Кошелев, Виталий Меньшиков и Кирилл Семенов. На счету Эрика Густафссона и Евгения Медведева по две передачи.

У гостей единственную шайбу забросил Максим Тальбо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль) – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Кошелев – 4 (Фисенко, Медведев), 0:44 – 1:0. Семенов – 4 (Петерссон, Эверберг), 12:24 – 2:0. Тальбо – 4 (Кронвалль), 27:41 – 2:1. Кугрышев – 4 (бол., Мартынов), 39:28 – 3:1. Меньшиков – 1 (бол., Лемтюгов, Медведев), 45:10 – 4:1. Мартынов – 1 (бол., Михеев, Густафссон), 52:49 – 5:1. Мартынов – 2 (бол., Густафссон, Семенов), 53:44 – 6:1.

Вратари: Фурх – Мурыгин.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 25 (7+5+13) – 34 (10+16+8).

Судьи: Бондарь, Наумов.

23 сентября. Омск. "Арена Омск".