"Авангард" продлит контракт с Фурхом, а также обменяет из ЦСКА Кугрышева и Кошелева

"Авангард" продлит контракт с основным вратарем команды Домиником Фурхом на два года, информирует "Р-Спорт". Прежнее соглашение истекло 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний чех провел 53 матча, отразив 92,7 процента бросков по воротам. Сейчас голкипер в составе сборной Чехии готовится к чемпионату мира.

Нападающие Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев в результате обмена на форварда Антона Бурдасова перейдут из ЦСКА в "Авангард".

Кугрышев выступал за ЦСКА с 2015 года: за два сезона форвард провел 117 матчей в составе армейцев и набрал 61 (29+32) очков.

Кошелев, в апреле в составе "Красной Армии" ставший обладателем Кубка Харламова, также играл за ЦСКА в КХЛ с 2015 года: на счету 21-летнего нападающего 50 игр и 15 (4+11) очков.