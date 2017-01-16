Артюхин дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встреч регулярного чемпионата, состоявшихся 15 января 2017 года, информирует официальный сайт лиги.

1. СКА – "Сибирь" (6:2)

(Время – 39.32) На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Сибири" Евгения Артюхина (№44) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

2. "Слован" – "Югра" (3:2)

(Время – 37.28) На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника "Югры" Никиту Хлыстова (№23) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.)