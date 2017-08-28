Артур Кулда: "Хорошая команда не должна проигрывать три матча подряд"

Защитник "Куньлуня" Артур Кулда после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил за самоотдачу партнеров по команде. По словам 29-летнего немца, игроки боролись до самого конца.

– Мы играли до конца, боролись, – начал Кулда. – Ребята молодцы, снимаю шляпу перед партнерами! Важно было победить с психологической точки зрения. Потому что хорошая команда не должна проигрывать три матча подряд. С хорошим настроением поедем дальше.

– Что стало решающим моментом в этой встрече?

– Мы старались играть так, как и договаривались: бросали и искали отскоки. В конце концов нам это удалось сделать.

– У вас ссадина на переносице. Следы от боя с казанцем Абросимовым?

– Нет, просто визор неудачно слетел. А следов от боя у меня не наблюдается пока. Есть они у моего визави по драке? Я его после того матча не видел.

– Как вам хоккей, проповедуемый Майком Кинэном?

– Сейчас вообще необходимо играть быстро и максимально жестко.

– Уже хочется быстрее вернуться в Китай после такого длинного путешествия?

– Так я еще не был в Китае! Мне только предстоит. Но нам говорят, что все условия там уже для нас созданы. Осталось дождаться окончания выездной серии. (Вадим АМИНОВ)