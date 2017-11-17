Артис Аболс: "Вышли и первые пять минут буквально стояли"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Спартака" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным нужно больше бросать по воротам.

– Что у нас пошло не так – сказать трудно, – цитирует официальный сайт "Спартака" Аболса. – Начало игры получилось далеко не таким, как нам бы хотелось. В Магнитогорске и в Риге мы играли хорошо. Хотели играть активно, но вышли, и первые пять минут буквально стояли – "Спартак" забил гол, затем еще два. Второй и третий периоды у нас получились: и два гола забили, и игра была. В третьем периоде у нас был шанс в большинстве, но, наверное, не хватило свежести тем, кто играл – моментами мы не воспользовались. Мы мало забиваем. Достаточно владеем шайбой, много катаем, но мало бросаем, потому что хотим вывести игрока на пустые ворота. Что касается вратаря, то я изначально планировал поставить в ворота Красоткина.