Артис Аболс: "Лада" здорово провела домашнюю серию"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2 Б) отметил, что команда сделала все, что могла, несмотря на проблемы с составом. По словам специалиста, игра тольяттинцев в домашней серии вызывает уважение.

– Ребята сделали все, что могли, несмотря на проблемы с составом – играли и травмированные, и больные, и после лечения, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Все-таки одно очко мы у "Торпедо" отобрали. То, как "Лада" сыграла эту домашнюю серию, вызывает уважение – взяли семь очков из девяти возможных, что очень хорошо.

"Торпедо" – это команда, которая очень мало пропускает, поэтому нам было важно быть терпеливыми и не делать глупостей. Первые десять минут мы очень хорошо играли, а потом терпение начало немного пропадать у нападающих, потому что соперник мало что давал создавать. Ведь ты не имеешь права терять шайбу на входе в зону, в средней зоне, чтобы не давать сопернику организовать контратаку. Второй период, как у нас часто бывает, мы начали с удаления и пропустили в меньшинстве. Хорошо, что забили потом в большинстве.