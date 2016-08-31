09:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Артис Аболс: "Лада" играла хорошо до счета 3:0"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс рад победе в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:3 Б). По словам специалиста, его подопечные демонстрировали хороший хоккей.

- Знали, что третий период в предыдущей встрече с "Трактором" у "Северстали" не заладился, они проиграли крупно, - приводит пресс-служба череповчан слова Аболса. - Мы готовились к игре серьезно, хотя на подготовку у нас был только день. До результата 3:0 в нашу пользу мы действовали хорошо, но одна смена может поменять весь ход игры. Нужно отдать должное ребятам, они собрались и хорошо провели третий период. У нас молодая команда, и мы рады тем очкам, что заработали в игре с череповчанами.

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http://severstalclub.ru/Home

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