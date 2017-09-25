Артем Воронин: "Спартак" в порядке, потому что команда работала"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после победы над "Амуром" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не считает эту игру самой уверенной для красно-белых в этом сезоне. Напомним, что форвард впервые вышел на лед в ранге капитана.

– Старался не думать о том, что Дима Калинин мог травмироваться, и я стану капитаном, – сказал Воронин. – Но если такое случается, готов подменять (улыбается).

– Три победы в трех играх домашней серии. "Спартак" – в порядке?

– Все потому, что команда работала. Надо было находить игру через огромный объем работы на площадке в большинстве, в равных составах и меньшинстве. Никто не летит и не думает о голах. Они сами придут, если будет играть правильно – соперник начнет ошибаться. Уверен был, что если мы отпустим, то нас сразу наказали бы.

– Сегодня – самая уверенная победа из трех домашних?

– Не сказал бы. Много игроков сидело на лавке, много играли в неравных составах, смены были неровные. Неизвестно, как бы все сложилось, пропусти мы первыми. В третьем периоде было легко, а первые два выдались тяжелыми. Мы откатились, соперник особо не нагнетал. Там уже все ясно было.

– Как повлияли на игру то, что у соперника одновременно выбыли Зогорна и Коларж?

– Игроки хорошего уровня, поэтому повлияло сразу. У нас другого варианта не было – играли бы они, мы продолжали бы делать то же самое. Игра упорная была.

– Как будете противостоять следующему сопернику – лучшему по реализации большинства в лиге?

– "Йокерит" долго играет без бросков в зоне, старается вымотать соперника, потом начинают бросать, и шайба залетает. Против мастеровитых игроков финской команды надо поменять тактику, чтоб выключить их сильные качества. (Евгений БЕЛОУСОВ)